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Çanakkale'de bir düğünde gelin ve damada buzağı hediye edildi

Çanakkale'de bir düğünde gelin ve damada, sağdıçlar tarafından buzağı hediye edildi. Süslenen buzağı ile takı töreninde renkli görüntüler oluştu.

İHA İHA
20.07.2025 11:36

Çanakkale'de bir düğünde takı töreninde gelen beklenmedik hediye ile ortaya renkli görüntüler çıktı...

Ayvacık ilçesinde Panayır Yeri Alanı'nda Bekir ve Ece Tunç çifti, yapılan düğün ile dünyaevine girdi. 

TAKI TÖRENİNDE BUZAĞI HEDİYE EDİLDİ

Düğünde takı töreni yapılırken sağdıçlar Hüseyin Yılmaz ve Taha Çintirli damada takı olarak simental cinsi buzağı hediye etti. 

BUZAĞI ÇİFTLİKTEKİ SÜRÜYE DAHİL EDİLECEK

Damat Bekir Tunç hediye için sağdıçlarına teşekkür etti. Süslenerek takıya çıkarılan buzağı renkli görüntüler oluşturdu. Hediye edilen buzağının Tunç ailesinin çiftliğinde sürüye katılacağı ifade edildi. 

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