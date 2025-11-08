Çanakkale'de bir grup balıkçı yavru balıkları denize geri saldı

- Çanakkale'de Bozcaada açıklarında avlanan balıkçılar, ağlarına takılan binlerce yavru kupes balığını denize geri saldı.
- Bu duyarlı davranış, sürdürülebilir balıkçılık konusunda takdir topladı ve örnek teşkil etti.
- DEM-BİR Başkanı Naci Karabiber, balıkçılara benzer durumlarda hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.
Çanakkale'de takdir toplayan hareket...
Çalı Balıkçılık'a ait balıkçı teknesi, avlanmak için Bozcaada açıklarına vardı.
YAVRU BALIKLARI YENİDEN DENİZE BIRAKTILAR
Avlanmak için ağlarını denize salan balıkçılar, balıkların yavru kupes balığı olduğunu anladı.
Duyarlı balıkçılar, kupes balıklarının yavru olduğunu anlayınca yüzlerce kasa balığı denize geri saldı.
DİĞER BALIKÇILARA DA AYNISININ YAPILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI
Bilinçli avcılık örneği sergileyen teknenin kaptanı Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, kasalar dolusu balığı denize bıraktı.
Karabiber, yaptığı açıklamada sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekerek balıkçıların bu tarz durumlarda aynı hassasiyetle davranmaları gerektiğini vurguladı.