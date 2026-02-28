Doğu Ekspresi’nin kar altındaki yolculuğu

Ankara’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan Doğu Ekspresi’nin Erzincan’ın Beşsaray köyü yakınlarında bulunan köprü üzerinden geçerken karla kaplı doğa ile bütünleştiği anların görüntüsü, drone ile kaydedildi.

MANZARA EŞLİĞİNDE YOLCULUK

Yaklaşık 24 saat süren sefer boyunca yolcular, Anadolu’nun karlı dağları, vadileri ve tarihi yerleşimlerini panoramik manzaralar eşliğinde izleme fırsatı buluyor.

Kışın etkisini artırmasıyla birlikte Doğu Ekspresi’ne olan talebin, önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

YABANCI TURİSTLERİN GÖZDESİ

Yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olsa da ortaya çıkan manzara görsel bir şölen sundu.

Özellikle kış aylarında seferlerine ilginin arttığı Doğu Ekspresi, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.