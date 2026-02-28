Erzurum'da çift başlı buzağı dünyaya geldi

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Beşpınarlar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Korkmaz Hocaoğlu, ineği doğum yaparken iki başlı olduğunu fark etti.

Kendisinin bu doğumu yaptıramayacağını anlayan Korkmaz Hocaoğlu, veterinere müracaat etti ve sezaryenle ineğin doğumu yaptırıldı.

ÇİFT BAŞLI BUZAĞI

Doğumla birlikte çok nadir bir olaya şahit olundu.

Çift başlı buzağı dünyaya geldi.

"HAYATIMIZDA İLK KEZ KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR DURUM"

Korkmaz Hocaoğlu, ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ederken, "Danamız ve onu dünyaya getiren ineğimiz oldukça sağlıklı. Hayatımızda ilk kez karşılaştığımız bir durum. Ona en iyi şekilde bakarak büyüteceğiz." dedi.