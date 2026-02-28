Mart ayı bahçe takvimi: Bahar gelmeden budamanız gereken 3 bitki

Baharın habercisi Mart ayı, doğanın uyanışına şahitlik ettiğimiz, bahçeler için yılın en kritik dönemlerinden biridir.

Toprağın ısınmaya başladığı ve bitkilerin kış uykusundan uyandığı bu dönemde yapılan doğru bir budama, yaz aylarında daha gür ve verimli bir bahçe düzeni elde etmenizi sağlar.

Peki, Mart ayında bahçenizi bahara hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz?

İşte bilmeniz gereken temel ipuçları:

NEDEN MART AYINDA BUDAMA YAPILIR?

Budamanın temel amacı bitkinin formunu korumak, ölü veya hastalıklı dalları uzaklaştırarak bitkinin enerjisini sağlıklı sürgünlere vermesini sağlamaktır.

Mart ayı, bitkilerin özsuyu akışının hızlanmaya başladığı ancak tomurcukların henüz tam olarak açmadığı geçiş dönemidir.

Bu süreçte yapılan müdahaleler, bitkilerin büyüme enerjisini doğru yönlendirmesine yardımcı olur.

MART AYINDA BUDANMASI GEREKEN BİTKİLER

Meyve Ağaçları: Elma, armut ve erik gibi meyve ağaçlarının budanması için en ideal zamanlardan biridir. Hava sirkülasyonunu artırmak ve güneşin ağacın iç dallarına ulaşmasını sağlamak, meyve verimini doğrudan artırır.

Güller: Güller, Mart ayında budanmaya en çok ihtiyaç duyan bitkilerdendir. Kışın kuruyan dallar temizlenmeli ve gövdeye yakın kısımlar güçlendirilmelidir.

Ortancalar: Eski çiçek sapları, yeni sürgünlerin çıkmasına yer açmak için budanabilir.

DOĞRU BUDAMA TEKNİĞİ

Budama işlemi rastgele yapılan bir kesim değil, bir teknik işidir. Yanlış açıyla yapılan kesimler bitkinin su almasına, çürümesine veya enfeksiyon kapmasına yol açabilir.

İşte dikkat etmeniz gereken teknik adımlar:

-Paslı veya kör bıçaklar, bitkinin gövdesini ezerek iyileşmeyi zorlaştırır. Mutlaka dezenfekte edilmiş ve keskin budama makasları kullanın.

-Dalları keserken düz değil, hafif eğimli (45 derecelik açıyla) kesin. Bu açı, yağmur suyunun kesilen yüzeyde birikmeden akmasını sağlar, böylece çürüme riskini azaltır.

-Budamayı, gövdeden dışarıya doğru bakan bir tomurcuğun hemen üzerinden yapın. Bu, yeni dalın bitkinin merkezine doğru değil, dışarıya doğru büyümesini sağlar.