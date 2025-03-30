Çanakkale’de buruk bayram: Ailesi 16 yaşındaki Ayşegül'ü arıyor

İHA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K. dün kayboldu.

Eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine Ayvacık ilçesinde Emniyet ve Jandarma ekipleri kayıp Ayşegül K'nın bulunması için arama çalışması başlattı.

KAMERALAR İNCELENİYOR

Ekipler, Ayşegül K’nın arama kurtarma çalışmaları kapsamında evinin yakınları, okulunun çevresi ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Ayşegül K'nın bulunması için emniyet ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.