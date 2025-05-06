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İHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Pınar Acar ve Harun Acar çifti düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Hafta sonu boyunca süren gençlerin düğününde, arkadaşlarının çeşitli şakalarıyla renkli sahneler yaşandı.

GELİNE BUZDAĞI HEDİYE EDİLDİ

Düğün törenine katılanlar gönüllerince eğlenirken sıra takı merasimine geldiğinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan damada takılan takılar da farklı oldu.

Çiftin arkadaşlarından Hakkı Eren, geline takı töreninde buzağı hediye etti.

DAMADA İSE AT HEDİYESİ GELDİ

Damadın arkadaşı ve sağdıcı Utku Ercen ve amcası Halil Acar ise damada takı merasimi sırasında takı olarak birlikte aldıkları atı hediye etti.

Takı merasimi devamında bazı davetliler ise gelin ve damada ot balyası, gübre ve yem hediye etti.

DAMADA KADIN KIYAFETLERİ GİYDİRİLDİ

Takı töreni ve sonrasında damada çeşitli kadın elbiseleri hediye edilip düğün alanında giymesi için zorlanınca damat zor dakikalar yaşadı.

Hediye edilen at ve kadın kıyafetleriyle düğün alanında gezdirilen damat, şakaların sonunun gelmesini çaresiz biçimde bekledi.

Pınarbaşı köyündeki bu renkli düğün, çevre köylerde ve ilçe merkezinde de ilgi ile karşılandı.