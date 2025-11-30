Çanakkale'de ormanlar sonbahar renklerine büründü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ortaya çıkan görüntü kendine hayran bıraktı.

Kentte ormanlar sonbaharın yaşandığı son günlerde, eşsiz renk cümbüşüyle mest ediyor.

Biga'da ağaçlar, sarı ve yeşilin tonlarına bürünerek göz alıcı bir orman manzarası oluşturuyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Seyrine doyum olmayan manzara, drone ile görüntülendi.

"HEM HUZURU HEM DE KORUMAMIZ GEREKEN EMANETİ HATIRLATIYOR"

Biga'nın sonbahar renkleriyle bezeli ormanlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, "Sonbaharın tüm renkleriyle ormanlarımızın güzelliğini yeniden hissediyoruz.

Doğa bize hem huzuru hem de korumamız gereken bir emaneti hatırlatıyor. Doğanın bereketi hepimize ilham olsun." dedi.