Çanakkale'de şap karantinası

İHA

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyündeki bir işletmede şap hastalığı tespit edildi.

Bunun üzerine yetkililer harekete geçti.

Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hastalık ile ilgili olarak gerekli idari ve fenni tedbirler alındı.

"KÖYDE KARANTİNA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR"

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Şap hastalığı tespit edilen köyde karantina başlatıldı. Çan ilçemize bağlı Kalburcu köyünde faaliyet gösteren bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde, hayvanlarda şap hastalığı şüphesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır.



Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri sonucunda hastalık bulguları kesinlik kazanmış; bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla köyde karantina uygulamasına geçilmiştir.



Şap hastalığı tespit edilen işletmede ve çevresindeki tüm hayvanlarda mihrak aşılama çalışmaları başlatılmış olup, hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik tüm tedbirler titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durdurulmuştur.

HAYVAN PAZARI 3 HAFTA SÜREYLE KAPATILDI

Öte yandan, Biga İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ise, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Biga Hayvan Pazarı, 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla 3 hafta süreyle kapatıldı.

Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sadece pazarın kapatılmasıyla kalınmayacağı, aynı zamanda kesim ve ithalat dışında tüm hayvan hareketlerinin de geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

"TEDBİRLERE UYMAYANLAR PARA CEZASI ALACAKTIR"

Müdürlükten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: