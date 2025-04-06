İHA

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Buluca köyünde, dikkat çekici bir inanış var.

Köyde "şifa aynası" olarak bilinen aynanın, yüz felcini iyileştirdiğine inanılıyor.

Yıllar önce köye gelen evliyalar tarafından bırakıldığı belirtilen aynanın arkasında yazılı olan yedi günlük bir ibadet süreci eksiksiz tamamlandığında, yüz felci geçiren hastalar sağlıklarına kavuştuğu düşünülüyor.

YÜZ FELCİNİ GEÇİREN AYNA

Köy muhtarı Metin Yılmaz, Fransa başta olmak üzere yurtdışından ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaların aynadan şifa aradığını söyledi.

FERDİ TAYFUR'A DA ÖNERİLDİ

Aynanın birçok kişiye iyi geldiğini belirten Yılmaz, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a da bu aynayı önerdiklerini, ancak Tayfur'un bunu kabul etmediğini söyledi.

"7 GÜNLÜK İBADETİ YERİNE GETİREN ŞİFASINI BULUYOR"

Aynayı kullanan herkesin iyileştiğini iddia eden Yılmaz, "Bunun adı ayna olarak geçiyor ama bakıldığında kendinizi gösteren bir ayna değildir. Zamanında bu köyde yaşayan evliyaların yıllar önce getirmiş olduğu bir aynadır.

Bu aynanın özelliği ise yüz felcini geçirmesi. Bu aynanın yedi günlük bir ibadet süreci var. Aynanın hemen arkasında yazıyor. Aynayı kullanırken uygulanan ibadetler yerine getirildiğinde yüz felci geçiren hastalar şifasını buluyor.

"AYNANIN GİTTİĞİ HASTADAN ŞİFASIZ DÖNDÜĞÜNÜ GÖRMEDİK"

Ünlü isimlerden olan şarkıcı Ferdi Tayfur'a da biz bu aynayı kullandırmak istedik ama kabul etmedi. Yüzü felçli hastaların hepsine bu aynayı veriyoruz. Aynanın arkasında yazan ibadetleri yedi gün boyunca uyguluyorlar ve sağlıklarına kavuşuyorlar.

Bu aynayı Fransa gibi yurtdışındaki ülkelere de gönderdik. Türkiye'nin çoğu yerine de gitti. Bu aynanın gittiği hastadan şifasız döndüğünü hatırlamıyorum" diye konuştu.