İHA

Çankırı'da yaşayan 70 yaşındaki Arif Bayrak, 59 yıl önce terzilik mesleğine atıldı.

İşini aşkla devam ettiren Bayrak'ın mesleği de, günümüz şartlarında popülerliğini kaybetmeye başladı.

İnsanların hasarlı kıyafetlerini onarmak yerine atmayı tercih etmesi sebebiyle müşteri portföyü daralan Bayrak, mesleğini de devredecek bir çırak bulamıyor.

"BİZ GİDERSEK BU İŞ ÖLÜR"

Kendisinin mesleğin son ustalarından olduğunu ifade eden Bayrak, "Bizler de gidersek bu iş yürümez, ölür" dedi.

"DOĞRU DÜRÜST İNSAN YETİŞMİYOR"

Mesleği yaşatacak çırak bulamadığını söyleyen Bayrak, "1955 doğumluyum, 1966 yılında çırak olarak terziliğe başladım. Beyoğlu'nda çalışmaya gittim, orada işi öğrendim ve Çankırı'da dükkanımı açtım. Yarım aşırı aşkın süreyle terzilik mesleğine devam ediyorum.

Yeni neslin şu anda bu işe ilgisi yok. Herkes okursa bu sanatı kim yapacak. Gerçekten bu sanata ilgi yok. Bizim en büyük eksiğimiz sanatkar yetişmemesi. Çıraklıktan kalfalık, kalfalıktan ustalık olmayınca hiçbir sanatkarın yanında doğru dürüst bir insan yetişmiyor.

"15 SENEDİR ÇIRAK BULAMIYORUM"

Bu meslekte en az 8 senede bir usta yetişir, bu meslek biraz ağırdır. Bu yüzden bir kişinin en az 8 sene çırak olarak çalışması lazım ki usta olabilsin. Tabii o 8 senede de işi iyi öğrenebilirse. Ben de 15 senedir yetiştirecek çırak bulamıyorum. Biz 2 kalfa ile çalışıyoruz.

Birisi ceketçi, diğeri pantoloncu. Eskiden biz 10 kişi çalışırdık ama maalesef şuan yok. Şimdi bana en az bir ceketçi daha lazım. Ustamız çok olsa Ankara gibi diğer illere de dükkan açılabiliriz. Haliyle, usta olmadığı için biz de nazlı çalışıyoruz" diye konuştu.