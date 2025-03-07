Caroline Koç, evinin kapılarını seyahat dergisine açtı

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İftara kadar çeneleri yoracak bir haber daha...

Koç Ailesi'nin merhum üyesi, 2003-2016 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapan Mustafa Vehbi Koç'un eşi Caroline Koç, yaşadığı köşkte Admiddleeast dergisini ağırladı.

Caroline Koç'un hayat hikayesini, ailesinin Türkiye'ye yerleşme sürecini anlattığı röportajda, köşkün tasarım ve restorasyon sürecine de yer verildi.

Kandilli’de 19. Yüzyıl’dan kalma konağı nasıl bulduklarını ve restorasyon sürecini anlatan Koç, "Bu güzel ev, olgun çam ağaçlarının ve iki muhteşem manolyanın arkasında, neredeyse gizli bir şekilde saklıydı. Mustafa ve ben daha önce hiç fark etmemiş olmamıza inanamadık. Sanki hep bizi bekliyormuş gibiydi. Tepeye doğru yürürken kalbim çarpıyordu. İlk görüşte aşık oldum, özellikle de bahçe ve manzaraya. Çok bakımsız olmasına rağmen, yadsınamaz bir çekiciliği vardı." ifadelerini kullandı.

TASARRUF AMPULLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'un en kıymetli alanlarından biri olan Kandilli'deki Boğaz manzaralı köşkten nefes kesen fotoğraflar da röportajı süsledi.

Köşkün havuzu, geniş ve önemli sanatçıların eserleriyle bezeli duvarları, dünyaca ünlü tasarımcılar tarafından tasarlanan mobilyaları röportajda ayrıntılarla anlatıldı.

VEHBİ KOÇ'UN TUTUMLULUĞU AKILLARA GELDİ

Tüm bu ihtişam arasında dikkat çeken nokta ise avizelerde kullanılan tasarruf ampulleri oldu. Milyonlarca liralık eşyalar, tablolar ve eşsiz manzaraya rağmen kullanılan tasarruf ampulleri, akıllara Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kamuoyunca bilinen tutumluluğunu getirdi.

"HİZMETÇİLER UYUMADAN UYUMAM"

Türkiye'nin bu en varlıklı adamının yıllar boyunca verdiği röportajlarda, hakkında yazılan yazılarda ve hazırlanan belgesellerde sık sık vurgulanan tutumluluk özelliği halk arasında da oldukça benimsenmiş bir konu.

Özelikle Vehbi Koç'un ışıkların açık kalma ihtimaline karşı tüm hizmetçiler uyuduktan sonra ışıkları kontrol edip uyuduğuna dair anlattıkları, Caroline Koç röportajındaki tasarruf ampulleriyle yeniden hafızalarda tazelendi.