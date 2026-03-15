Kastamonulu hafız ayetlerin sayfa ve satırını saniyeler içinde söylüyor

İnsan beyninin ve hafızasının neler yapabileceğine dair dikkat çeken bir örnek..

Kastamonu’da yaşayan 48 yaşındaki Kurra Hafız Mahir Demirkol, yıllardır üzerinde çalıştığı “hafıza kodlama” yöntemiyle Kur’an-ı Kerim’deki ayetleri satır satır zihnine kazıdı.

Demirkol, sorulan bir ayetin Kur’an-ı Kerim’de hangi sayfa ve satırda bulunduğunu kısa sürede söyleyebiliyor.

35 yıl boyunca disiplinli bir şekilde çalıştığını ifade eden Demirkol, bu süreçte yalnızca ayetleri ezberlemekle kalmadığını, aynı zamanda ayetlerin sayfa, cüz ve konumlarını da detaylı biçimde öğrenmeye odaklandığını belirtti.

HASTALIK SÜRECİ, ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Demirkol, hafıza teknikleri üzerine çalışmalarına 1990 yılında başladığını, ancak 2006 yılında yakalandığı kanser hastalığının ardından bu çalışmalarını daha da yoğunlaştırdığını söyledi.

Günde yaklaşık 8 saatini Kur’an-ı Kerim üzerinde çalışmaya ayırdığını belirten Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

Amacım yalnızca ezber yapmak değil, metni anlamıyla birlikte zihnimde yerleştirmekti. Ayetlerin bulunduğu sayfayı, satırı, cüzü ve o sayfadaki konuları öğrenmeye çalıştım. Metni mana ile birleştirdiğinizde Kur’an’ın sizinle konuştuğunu daha iyi hissediyorsunuz.

KUR'AN-I KERİM'İ İKİ KEZ YAZDI

Hafıza çalışmalarını güçlendirmek için Kur’an-ı Kerim’i iki kez el yazısıyla kaleme alan Demirkol, bu yöntemin metni zihninde daha kalıcı hale getirdiğini söyledi.

Bugün Kastamonu Dini İhtisas Merkezi’nde eğitim görevlisi olarak çalışan Demirkol, aynı zamanda hafızlık eğitimi üzerine çeşitli kitaplar da yazdı.

KURSİYERLERE DE HAFIZA TEKNİKLERİ ÖĞRETİYOR

Demirkol, görev yaptığı merkezde isteyen kursiyerlere hafıza kodlama yöntemi hakkında yardımcı olduklarını belirtti.

Bu yöntemin herkes tarafından uygulanabileceğini ancak yoğun bir çalışma gerektirdiğini ifade eden Demirkol, “Hafızlığını unutmak istemeyen kişiler biraz daha fazla çaba göstererek bu yöntemi geliştirebilir” dedi.

HAFIZ OLMADAN ÖNCE PLAKALARI EZBERLİYORDU

Demirkol, hafızlık eğitimine başlamadan önce de güçlü bir hafızaya sahip olduğunu belirterek çocukluk yıllarında gördüğü araçların plakalarını ve telefon numaralarını ezberlediğini anlattı.

“Görsel hafızamı geliştirmek için ağaçlara çizikler atarak farklı yöntemler deniyordum” diyen Demirkol, bu alışkanlıkların ilerleyen yıllarda hafıza çalışmalarına katkı sağladığını söyledi.

"BİR ZAMANLAR HAFIZ OLAMAZ DENİLEN BİR ÇOCUKTUM"

Hafızlık eğitimi aldığı yıllarda çevresindeki bazı kişilerin kendisinin hafız olamayacağını söylediğini dile getiren Demirkol, bugün geldiği noktadan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Demirkol, “O dönemlerde bana hafızlığın uygun olmadığını söyleyenler vardı. Ama yıllar süren çalışma sayesinde bugün bu noktaya geldim” dedi.