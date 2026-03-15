Sarmaları unutulmaz kılan detay: Suyuna ekleyin

Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan sarma ve dolmalar, doğru malzemeler ve küçük dokunuşlarla çok daha lezzetli hale gelebiliyor.

Özellikle mutfakta kullanılan bazı baharatlar, yemeğin aromasını tamamen değiştirebiliyor.

Sarma ve dolma yaparken çoğu kişinin bilmediği bu küçük püf noktası ise lezzeti adeta bir üst seviyeye taşıyor.

Yemeğin suyuna eklenen sumak suyu, dolma ve sarmalara hafif ekşi bir aroma kazandırarak damakta unutulmaz bir tat bırakıyor.

Sumak suyunu hazırlamak için öncelikle 1-2 yemek kaşığı sumak bir kaseye alınır.

Üzerine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıcak su eklenir ve 10-15 dakika bekletilir. Bu süre içinde sumak suyunu bırakır ve koyu renkli, aromatik bir karışım oluşur.

Ardından süzülerek elde edilen sumak suyu dolma veya sarma tenceresindeki pişirme suyuna eklenir.

Sumak suyu, dolma ve sarmalara hafif ekşi, dengeli ve ferah bir aroma kazandırır. Özellikle pirinçli iç harçlarda bulunan baharatların ve zeytinyağının tadını daha belirgin hale getirir.