İHA

CHP'li Kadıköy Belediyesi, skandal bir olaya imza attı...

Betonlaşmanın yeterince yoğun olduğu ilçede belediye, adeta doğa katliamı gerçekleştirdi.

Belediyeden talimat alan bir ekip, Kalamış Parkı’nda yer alan 600 metrekarelik çim ve topraktan oluşan etkinlik alanına 100 ton beton döktü.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Mahalle halkı ve doğaseverler duruma isyan etti.

Parkta nöbet tutan vatandaşlar, betonun kaldırılması ve alanın eski doğal yapısına kavuşturulmasını istiyor.

"ŞAFAK OPERASTONUYLA BETON DÖKTÜLER"

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması üyesi Nurettin Erbek, cuma sabahı saat 05.00 civarında alanın adeta bir ‘şafak operasyonuyla’ betona gömüldüğünü belirterek, "Buraya yaklaşık 100 ton beton döktüler.

"GÖRÜNMESİN DİYE UTANÇ PARAVANLARI KOYDULAR"

Ardından da halk görmesin diye utanç paravanları koydular. Biz doğaya ve yaşama sahip çıkmak için burada nöbet tutuyoruz." dedi.

"ORASI İBB'YE AİT DEYİP ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Erbek, bölgenin dolgu alanı olması nedeniyle beton dökülmesinin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Burada yaz aylarında festivaller, kışın buz festivalleri yapılıyor. Biz etkinliklere karşı değiliz, ancak bu etkinliklerin yapılabileceği Kadıköy’de daha uygun alanlar var.

Defalarca belediyeye başvurduk ama her seferinde ‘Orası İBB’ye ait’ denilerek konunun üstü örtülmeye çalışılıyor. İki belediye de aynı partiden olmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadık." diye konuştu.

Erbek, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile görüşme talep ettiklerini ancak dönüş yapılmadığını belirtti.