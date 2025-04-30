CHP'li Konak Belediyesi'nde tazminatlarını alamayan memurlar iş bıraktı

İHA

CHP yönetimindeki İzmir'de işçiler, bir kez daha ayaklandı.

Konak Belediyesi'nde yetkili sendika olan Tüm Yerel-Sen'e bağlı memurların, 1 Ocak itibarıyla imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan Sosyal Denge Tazminatı ve ikramiye farkları geriye dönük olarak ödenmedi.

MEMURLAR İŞ BIRAKTI

Ödemelerini alamamaları nedeniyle zora düşen memurlar, bir günlük iş bırakma kararı aldı.

Sosyal denge tazminatlarını iki aydır alamadıklarını belirten memurlar, belediye önünde toplanarak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu aleyhinde sloganlar attı.

"VERİLEN SÖZLER UNUTULMAMALI"

Tazminatların ödenmemesi durumunda ilerleyen süreçte eylemlerin şiddetinin artacağını ifade eden Tüm-Yerel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, "Atılan imzalar verilen sözler unutulmamalıdır, Mutlu Konak mutlu çalışanlar ile olur. Bizler de çalışanlar olarak mutlu olmak istiyoruz. Umuyoruz ki sesimiz duyulur ve yaşanan sıkıntılara çözüm üretilir." dedi.

"YEREL SEÇİMLERDEN BERİ EMEKÇİLERE KARŞI OLUMSUZ TAVIR VAR"

Yıllardır belediye emekçilerinin vermiş olduğu mücadeleler neticesinde elde etmiş olduğu hakların yok sayıldığını belirten Bekar, "31 Mart yerel seçimlerinden sonra İzmir başta olmak üzere yerel yönetim idarelerinin de emekçilere karşı olumsuz tavırlarıyla karşı karşıyayız. Ne yazık ki biz emekçilere yaşam mücadelesinde bir cephe daha açılmıştır.

Fakat unutmayın ki bizler emekçilerin dava insanlarıyız, kavgamız ekmek kavgasıdır ve bu kavgayı on cephede de olsa yaparız. Yıllardır belediye emekçilerinin dişiyle tırnağıyla vermiş olduğu mücadeleler neticesinde elde etmiş olduğu kazanımlar yok sayılmaya çalışılmakta, verdiğimiz hayat mücadelesinde önümüze bir çukur da yerel idareler tarafından açılmaktadır.

"FATURAYI EMEKÇİLERE KESEMEZSİNİZ"

Yerel seçimler sonrası başta İzmir olmak üzere toplu sözleşmelerimizi yaşatma adına mücadelemizi hep birlikte verdik. İmzalanan Toplu Sözleşmelerde küçük bir nefes aldık derken şimdi de elde ettiğimiz kazanımlar takside bağlanmaya çalışılmaktadır. Daha önce de bu meydanlarda haykırdığımız gibi yine haykırıyor yine söylüyoruz.

Gerek merkezi hükümetin gerek önceki yönetimlerin gerekse mevcut idarenin yanlış mali politikalarının sorumlusu bizler değiliz, bunun faturasını emekçilere kesemezsiniz. Ve sizler bu makamlara bu durumları bilerek talip oldunuz. İçinde bulunduğumuz tabloda mali anlamda eli sıkışan her idare, gözünü emekçinin parasına dikmeye başlamıştır." açıklamasında bulundu.

"MALİ KRİZİ BAHANE EDİP TAZMİNATIMIZI VERMEDİLER"

Belediyenin mali krizden bahsedip memurlara tazminatlarını ödemediğini ancak personel almaya devam ettiğini söyleyen Bekar, "Emekçilerin alın terinin karşılığı her sıkıştığınızda kullanabileceğiniz, sizlerin örtülü ödeneği değildir. Yaşanan mali sıkıntılara çözüm üretmek, yol bulmak sizlerin işidir. Ancak bu yol emekçilerin cebinden geçemez. Çalışanların haklarını kısıtlayarak tasarruf yapamazsınız.

"BİZE MALİ KRİZDEN BAHSEDİP ETKİNLİK YAPIYORSANIZ İNANDIRICILIĞINIZ OLMAZ"

Bizimle yaptığınız görüşmelerde personel giderlerinin ağırlığından bahsedip, personel alımına devam ediyorsanız emekçiye geldiği zaman mali krizden bahsedip, gözümüzün içine baka baka gereksiz harcamalar ve etkinlikler yapıyorsanız, inandırıcılığınız olmayacaktır.

Biz adil, liyakatli ve huzurlu bir ortamda işimizi yaparak evimize ekmek götürmek isteyen emekçileriz. Buradan almış olduğumuz maaşlarımızla kiramızı kredilerimizi faturalarımız ödüyor, ailemizi geçindirmeye çalışıyoruz. Burada derdimiz bağcıyı dövmek değil beraberce yetiştirdiğimiz üzümü yemektir. Haklı talebimiz çok açıktır. Maaşlarımızın, ikramiyelerimizin arazi tazminatlarımızın ve maktu mesailerimizin zamanında yatması, hakkaniyetli ve liyakate dayalı atamalar, Seçim meydanlarında liyakatten, adil olmaktan ve hakkaniyetten bahsedenlerin bugün burada yaptığı liyakatsiz ve yanlı atamaları görüyor, buna şiddetle karşı çıkıyor ve takım tutan gibi saf tutan idarecileri kınıyoruz.

"İYİ NİYETİMİZ SUİSTİMAL EDİLİYOR"

Tüm Yerel-Sen Sendikası olarak toplu sözleşme süreçlerinde gerek emekçinin hakkı, gerekse işverenlere karşı iyi niyetimizi ve sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Ancak gelinen noktada üzülerek görüyoruz. Ki iyi niyetimiz suistimal edilmekte, bizler diyalogla çözüm üretmeye çalışırken, felaket tellallığı yapanlar ve krizden kendilerine menfaat sağlamaya çalışanlar daha kıymetli olmaktadır. Başkanlık ve idareciler kurumu yönetmek için her noktaya eşit ve hakkaniyetli tavır sergilemek zorumdadır. Bizlerin de beklentisi doğal olarak budur.

Bu beklenti bir lütuf değil, sizlerin sorumluluğu ve görevidir. Nasıl ki işveren çalışanından sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyorsa çalışanlar olarak belediye idarecilerinin sorumluluklarını yerine getirmesini beklemek de bizlerin hakkıdır. Kirasını alamayan ev sahibi kapınıza gelip sizi uyarır, faturanızı yatırmazsanız elektriğiniz kesilir, kredinizi ödeyemezseniz banka hesaplarınızı bloke eder, bugün burada toplanmamızın nedeni bir uyarıdır. 657 sayılı Devlet memurları kanunu açıktır. Bizleri elektrik kesmeye, hesapları bloke etmeye mecbur etmeyin." sözlerine yer verdi.