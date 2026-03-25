Mardin’de sel sularında buzdolabı kasasıyla ilerledi

Mardin’de üç gün boyunca etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde yollar ve tarım arazileri taşan suyla göle dönerken, bazı bölgelerde ulaşım güçlükle sağlandı.

SEL SULARINI EĞLENCEYE ÇEVİRDİ

Kızıltepe ilçesi Kırsal Dikmen Mahallesi’nde ise yola dolan suyu fırsata çeviren bir kişi, hurda buzdolabı kasasıyla ilerleyerek ilginç bir görüntü oluşturdu.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Videoda, sel sularında bir buzdolabı kasası üzerinde ilerleyen kişi, hem mahalle sakinlerini hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Görüntüler, Mardin’deki sel felaketine rağmen yaşanan ilginç ve eğlenceli anları gözler önüne serdi.