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Haber Merkezi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, gece hayatının en önemli noktalarından biri.

Cihangir'de de mekanlarda olduğu kadar haftanın belli günlerinde sokaklarda eğlencenin dozu artıyor.

GECE GEÇ SAATLERE KADAR SOKAK EĞLENCESİ

Bir araya gelen gençler, gece geç saatlere kadar merdivenlerde, kaldırımlarda oturup, alkol alıyor.

Saatler ilerledikçe alkolün etkisiyle müzik ve gürültünün sesi de artıyor.

GÜN AĞARINCA ÇÖP ÖBEKLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Tüm semti bıktıran bu uzun eğlence geceleri, sabahları ise kendini görüntü kirliliğine bırakıyor.

Çöp konteyneri dururken kaldırım kenarlarına atılmış yüzlerce bira şişesi, boş poşetler, yiyecek ambalajları, Cihangir sakinlerini her sabah isyan ettiriyor.

"ŞU KONTEYNERE ATABİLİRDİNİZ"

Bir semt sakini, sabah erken saatlerde geceden kalan sokakları görüntüledi.

Kaldırım kenarlarına saçılmış çöpleri çeken mahalleli, "Evet Cihangir'in liberal gençliği... Şurada çöp konteynerleri duruyor. Şuraya atabilirdiniz mesela." ifadeleri kullandı.

Kızgın adamın videosu, sosyal medyada gündem oldu. Kimileri adamı haklı bulurken kimileri ise tepki gösterdi.

İSTANBUL'DA BENZER MANZARALAR

Diğer yandan İstanbullular bu görüntülere yabancı değil.

Adı eğlence ile anılan Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçe ve semtlerde buna benzer görüntüler sık sık ortaya çıkarken o bölgenin sakinlerinin tepkilerine neden oluyor.