Çorum'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı

AA

Çorum'da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, çiğdemlerin erken açmasına neden oldu.

İlçede genellikle mart ayında açan çiğdemler, kurak geçen kış mevsiminde etkili olan güneş ışıkları nedeniyle gün yüzüne çıktı.

GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen, sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntüler oluşturdu.

ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ

Çiğdem çiçeğinin pek çok faydası bulunur.

Çiğdem çiçeği, yaylalarda açarsa yazın veya kışın geleceğini haber veren bir çiçektir.

Mor ve sarı renkte olan çiğdem çiçekleri yazın geldiğini, pembe çiğdemler ise kış mevsiminin geldiğini belirtir.

TÜRLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Etrafa çok güzel bir koku yayan Çiğdem çiçeğinin özellikleri de diğer çiçek türlerine göre farklılık gösterir.

Türkiye'de de görülen bir çiçek türüdür.

Ülkemizde ise Akdeniz Bölgesi'nde çiğdem çiçeklerine sıklıkla rastlamak mümkündür.