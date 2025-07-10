Abone ol: Google News

Çorum'da halk otobüsü şoförünün dikkati faciayı önledi

Çorum'da freni çekilmeyen bir minibüs kaza yapmak üzereyken, o anları tesadüfen gören halk otobüsü şoförü Kenan Şimşek, otobüsten inerek, minibüsü durdurdu.

İHA İHA
Güncelleme:

Çorum'da el freni çekilmeyen bir araç kaza yapmak üzereyken, şoförsüz minibüsü gören halk otobüsü şoförü kazayı saniyelerle yarışarak engelledi...

Çorum Belediyesi halk otobüsü şoförü Kenan Şimşek, Mimar Sinan Mahallesi- Buharaevler hattında sefer yaparken, cadde ortasında bir minibüsün geri yöne doğru hareket ettiğini gördü. 

OTOBÜSTEN İNDİ MİNİBÜSE KOŞTU

Hareket eden minibüste sürücü olmadığını gören Şimşek, hemen otobüsü durdurup, araçtan koşarak minibüsün yanına giderek eliyle freni çekerek durdurdu.

MİNİBÜSÜ TERS YÖNE ÇEKEREK DURDURDU

Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar da vakit kaybetmeden tekerleklerin altında takoz yerleştirdi. Korku dolu anlar halk otobüsünün güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde hareket eden minibüsü gören şoförün, koşarak minibüse gittiği ve minibüsü ters yöne çekerek durdurduğu görülüyor.

Yaşam Haberleri