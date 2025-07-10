Çorum'da halk otobüsü şoförünün dikkati faciayı önledi Çorum'da freni çekilmeyen bir minibüs kaza yapmak üzereyken, o anları tesadüfen gören halk otobüsü şoförü Kenan Şimşek, otobüsten inerek, minibüsü durdurdu.