Çorum'da ürünleri çöpe döken 2 pazarcının yer tahsisi iptal edildi

DHA

Çorum'da geçen haftalarda yapılan denetimin ardından domateslerini çöpe döküp bu anları sosyal medyada paylaşan iki pazar esnafının satış yerleri, Zabıta Yönetmeliği'nin 27/D maddesine göre, 'piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplayanların, satıştan kaçınanların, stoklayanların, yok edenlerin, bu amaçla propaganda yapanların veya benzeri davranışlarda bulunanların tahsislerinin iptali' gereğince belediye encümeni kararıyla iptal edildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN KANDIRILMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Semt pazarındaki yerinin iptal edilmesiyle ilgili esnafa tebligat yapılması sonrasında tezgahların olduğu bölüm ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından daimi olarak kapatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, halkın güvenli gıda tüketmeleri için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade ederek şunları söyledi: