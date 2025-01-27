AA
Çorumda yürek burkan bir olay yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Miyase A'nın (91) Karadona köyündeki evinde rahatsızlanması üzerine köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekibi, Miyase A'yı evinden alarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
YAKINLARI HASTANEDEN ALMAYA GELMEDİ
Burada tedavisi tamamlandıktan sonra sağlık ekipleri, yakınlarını telefonla arayarak Miyase A'yı hastaneden almalarını istedi.
Yakınlarından olumsuz yanıt alan hastane görevlileri, Miyase A'yı kentteki bir huzurevine yerleşmesi konusunda ikna etti.
HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ
Polisler tarafından hastaneden alınan yaşlı kadın, kentteki bir huzurevine yerleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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