Cüce şempanzelerin cümle kurma yetenekleri keşfedildi

AA & Ensonhaber

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmada, 30 yetişkin cüce şempanzeden 700'den fazla ses kaydı alındı. Bu seslerin kullanıldığı 300 farklı durumu karşılaştıran bilim insanları, bonoboların yedi farklı ses türünü 19 farklı biçimde birleştirerek adeta "cümleler" kurabildiklerini keşfetti.

İNSANLAR ARASINDAKİ DİLSEL YAPILARA BENZİYOR

Araştırmacılar, bu ifadelerin çoğu için daha detaylı incelemeler yapılması gerektiğini belirtirken, özellikle 4 cümlenin, insanlar arasındaki dilsel yapılarla benzerlik gösterdiğine dikkat çekti. Öne çıkan örneklerden biri, acılı bir havlama sesinin "Haydi bunu yapalım" anlamına gelirken, ardından gelen homurtunun "Bak ne yapıyorum" anlamını taşıdığı ve ikisinin bir araya geldiğinde "Haydi benim yaptığımı yapalım" şeklinde bir anlam ortaya koyduğuydu.

Bu heyecan verici araştırmanın sonuçları, dilin evrimi hakkında önemli ipuçları sunuyor ve "Science" dergisinde yayımlandı.