Cuma hutbesinde dikkat çeken ahlaki uyarılar

Türkiye'de uzunca bir süredir 'toplumsal-ahlaki yozlaşma' başlığı altında tartışma var.

Toplumdaki ahlaki değerlerin gerilediği yönündeki tezler çeşitli örneklerle de kendini gösteriyor.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta cuma hutbesini bu konuya ayırdı.

Tüm dini öğretilerin, insanın paylaşmasını, karşısındakini düşünmesini, insanların birbirlerine yardım etmesini, şefkati ve merhametli olmayı emretmesine rağmen olumsuzlukların görüldüğüne dikkat çekilen hutbede bu durumun ne kadar üzücü olduğunun altı çizildi.

"TRAFİKTEKİ OLUMSUZLUKLAR İBRETLİK BİR DURUM"

Hutbede şu ifadelere yer verildi:

"Bir yandan birbirine ikram için yarışan insanların, öte yandan trafikte yol vermemesi, hatta bunun için tartışması; ambulans ve itfaiye araçlarının geçişini engellemesi, emniyet şeridini ihlal etmesi, engellilere ayrılan park yerlerine araçlarını park etmesi ne kadar da ibretlik bir durumdur.

"HELAL-HARAM HASSASİYETİNİN KAYBEDİLMESİ ACI BİR HAL"

Kendisi için bir şey almak ya da evine sağlıklı gıda götürmek için kılı kırk yaranların, sattığı şeyin kusurunu gizlemesi, son kullanma tarihi geçmiş malların etiketlerini değiştirmesi, helal haram hassasiyetini kaybetmesi ne kadar da acı bir haldir.

Kişinin; toplu taşıma araçlarında kendi konforunu önceleyip hasta, hamile ve yaşlıları ötelemesi ne kadar da üzücü bir husustur."

28 Kasım Cuma hutbesinin tam metni: