Cuma hutbesinde 'İslam'da cenaze ve taziye' konusu ele alındı

İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki cuma hutbesinin konusunu "Ebediyet Yolcusunu Uğurlarken" olarak açıkladı.

Cenaze adabına dikkat çekilen hutbede Müslümanların vefat eden kardeşlerini uğurlarken, onları saygıyla anması, cenaze namazını huşu içerisinde kılması ve dualarla son yolculuklarına uğurlamaları gerekliliği hatırlatıldı.

CENAZE VE TAZİYE KONUSU ANLATILDI

Cenazenin yıkanması, kefenlenmesi ve uğurlama sırasında ölüye saygı gösterilmesi gerektiği belirtilirken, cenaze namazının doğru şekilde kılınması ve cenaze başında gereksiz tartışmalardan kaçınılması gerektiği de hatırlatıldı.

Ayrıca, vefat eden kişinin günahlarının bağışlanması için dua edilmesi, taziye ziyaretlerinde ise acı çeken yakınlara sabır ve destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

'CENAZE SAHİPLERİ FAZLA MASRAFA GİRMEMELİ'

Taziye ziyaretlerinin üç günden fazla olmaması gerektiği, cenaze sahiplerinin bu dönemde fazla masrafa girmemesi gerektiği de hatırlatılan bir diğer önemli nokta oldu.

İslam'a göre, cenaze sahiplerinin yemek hazırlamak yerine akraba ve komşularının yemek ikramında bulunması sünnet olduğu hatırlatılarak, Peygamber Efendimizin (s.a.s) Hz. Ca'fer'in şehit olmasının ardından ailesine yemek hazırlanmasını istemesi örnek gösterildi.

Ölümün bir kayıp değil Allah'ın sonsuz rahmetine ulaşmanın bir aracı olduğunun altının çizildiği hutbede, Müslümanların ölen yakınları için hayır işleyerek onların amel defterlerini açık tutmaları gerektiği hatırlatıldı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ UNUTULMADI

Önümüzdeki Perşembe günü 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinin ikinci yıl dönümüne de atıfta bulunulan hutbe, hayatın ve ölümün gerçek amacını açıklayan bir ayetle devam etti.

Bu vesileyle tüm vefat edenlere rahmet ve dua edilerek tüm ülke ve insanlık için af ve muhafaza dilekleri ile hutbe sürdürüldü.

“Benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir” ayeti ile hayatın gerçek amacının ve ölümün anlamının üzerinde durulan hutbe, Müslümanları bu bilinçle yaşama ve ölümle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye davet edilerek tamamlandı.