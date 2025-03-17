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AA & Ensonhaber

Her yıl binlerce kilometre aşarak Sinop’un Cuma Ovası’na ulaşan leylekler, yaz aylarını elektrik direkleri ve bina çatılarına kurdukları yuvalarda geçiriyor. Uzun yolculuklarının ardından ovaya varan bu zarif göçmenler, ağustos ayına kadar yavrularını büyütüp güçlendirdikten sonra yeniden Afrika’nın sıcak topraklarına doğru kanat çırpacak.

İLK YOLCU MART AYINDA GELDİ

Cuma Ovası’nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesini yürüten Orhan Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ovaya gelen ilk leyleğin 9 Mart’ta görüldüğünü belirtti. Üç yıldır sürdürülen proje kapsamında şimdiye kadar 180 yavru leyleğin halkalandığını ve 32 yuvanın yapay platformlarla yenilendiğini ifade eden Okur, leyleklerin geliş süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

Şu an göç devam ediyor ve bugün itibarıyla yaklaşık 30 leyleğin geldiğini tespit ettik. Mart ayı sonuna kadar büyük çoğunluğun ovaya ulaşmasını bekliyoruz. Nisan ayında ise geç kalan göçmenlerle birlikte geliş süreci tamamlanmış olacak. Leyleklerin büyük kısmı önceki yuvalarına dönse de yeni yuvaların oluşmasını da bekliyoruz. Aralıklarla ovadaki yuvaları gözlemleyerek gelen leylekleri takip etmeye devam edeceğiz.

Ayrıca, 2022 yılında halkalanan yavru leyleklerin bu yıl geri dönmesini umduklarını belirten Okur, önceki yıllarda doğan leyleklerin kendi yuvalarını bulup bulamayacağını gözlemlemenin önemli olduğunu vurguladı.

KÖY HALKININ "KANATLI KOMŞULARI"

Cuma Ovası sakinlerinden Yılmaz Özdemir, leyleklerin yalnızca göçmen kuşlar değil, aynı zamanda köy halkı için birer dost olduğunu dile getirdi:

Bahar aylarıyla birlikte köyümüze gelen leylekler, adeta komşularımız gibi. Çalışırken bize eşlik ediyorlar, varlıklarıyla doğaya canlılık katıyorlar. Onları burada görmek bizleri mutlu ediyor.

Her yıl tekrarlanan bu büyük göç, Cuma Ovası’nda doğayla iç içe bir yaşam süren köy halkı için sadece bir doğa olayı değil, aynı zamanda baharın gelişinin de müjdecisi. Gökyüzünde süzülen kanatlarıyla leylekler, her bahar yeniden doğan bir hikâyenin baş kahramanları olmaya devam ediyor.