Cüzdanın içine 3 tane ondan atın, bereketi kendinize çekin

Modern dünyanın hızla değişen ekonomi anlayışına karşın, Japonya’da yüzyıllardır uygulanan bir gelenek hâlâ geçerliliğini koruyor ve görenleri şaşkına çeviriyor.

Japon halkı, bolluk ve refahı hayatlarına çekmek için cüzdanlarına üç adet pirinç tanesi yerleştiriyor.

Bu sade ama anlam yüklü ritüel, yalnızca bir batıl inanç değil; kültürel kökleri bin yıllara dayanan derin bir sembolizm taşıyor.

Pirinç, Japon kültüründe sadece bir besin değil; yaşamın kaynağı, toprağın bereketi ve üretkenliğin simgesi.

Tarıma dayalı geçmişiyle bilinen Japon halkı için pirinç, doğayla olan bağın, şükrün ve devamlılığın ifadesi olarak kabul ediliyor.

Bu yüzden cüzdanda taşınan üç pirinç tanesi, kişinin hem maddi bolluğu hem de ruhsal huzuru kendine çekmesi anlamına geliyor.

CÜZDANA ATAN BEREKETİ ÇEKİYOR

Cüzdanınıza atacağınız 3 adet pirinç tanesi meğer bolluk ve bereketin simgeleri arasında yer aldığından bereket enerjisini kendinize çekmek için yapanın yüzü gülüyor.

Bu inançta cüzdanlara konulan üç pirinç tanesi, maddi dengenin korunmasını ve paranın eksilmeden çoğalmasını simgeliyor. Üç sayısı ise Japon felsefesinde denge, uyum ve sürekliliği ifade ediyor.

Cüzdanda taşınan pirinçler genellikle küçük bir keseye konuluyor ve her ay başında tazeleniyor. Yenileme sırasında ise iyi dileklerde bulunmak, ritüelin etkisini artıran önemli bir detay olarak kabul ediliyor.