Denizli'de down sendromlu Gülizar ve Selma'nın gelin olma hayalleri temsili düğünle gerçekleşti

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Kızılhan (35) ve Selma Erfidan’ın (42) gelin olma hayali, mahalle muhtarı Necdet Kunduracı’nın öncülüğünde Pamukkale Belediyesi’nin desteğiyle gerçeğe dönüştü.

Kızılhan ve Erfidan için Kınıklı Mahallesi’ndeki Pamuk Kafe’de özel bir düğün organizasyonu düzenlendi. Mahallenin kuaförü tarafından hazırlanan ikili, gelinliklerini giydikten sonra Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur eşliğinde salona giriş yaptı.

GELİNLİKLERİYLE KINA YAKILDI, TAKI TAKILDI

Yaklaşık 150 davetlinin katıldığı etkinlikte Başkan Ertemur ve aile üyeleriyle dans eden Kızılhan ve Erfidan, temsili düğün gecelerinde unutulmaz anlar yaşadı. Kına ekibinin gösterileriyle renklenen gecede, gelinlere kına yakıldı. Ardından düzenlenen takı töreninde, konuklar tarafından takı ve para hediye edildi.

Gelin olma hayalleri gerçek olan Kızılhan ve Erfidan, müzik eşliğinde gece boyunca doyasıya eğlendi.