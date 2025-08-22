Denizli’nin 'Elmacı Dede'si üzümleriyle askerlerin yanında

Denizli’de yaşayan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bağından topladığı üzümleri, Ege Ordusu Komutanlığı’nda görev yapan askerlere ulaştırmak üzere İzmir’e getirdi.

ELMACI DEDE'NİN HİKAYESİ

Yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Yılmaz, Türk bayrağıyla süslediği minibüsüyle Ege Ordusu Komutanlığı Tuğgeneral Hüdaverdi Ersoy Kışlası önüne geldi.

Burada açıklama yapan Yılmaz, yıllardır askeri birlikleri ziyaret ederek yetiştirdiği elma ve üzümleri ikram ettiğini belirtti:

Amacım nerede askerimiz varsa onlara manevi destek vermek. Elma hasadına 1,5 ay kaldığı için üzüm hasat edip buraya getirdim. Askerimizin üzüme de elmaya da ihtiyacı yok; en güzelini en iyisini yiyorlar. Benim tek gayem, 75 yaşındaki ‘Elmacı Dede’nin onları sevdiğini, her koşulda yanlarında olduğunu göstermek ve gönüllerine girmek.

HEDEF SURİYE VE GAZZE

Yılmaz, askerlere ikramlarına Fırat Kalkanı Harekatı ile başladığını söyledi. Planları arasında Suriye ve Gazze’ye de ziyaret gerçekleştirmek var.