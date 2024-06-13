Denizli’nin yaylaları misafirlerini bekliyor Denizli'de teleferik ve yaylalar, Kurban Bayramı tatilinde de misafirlerine hizmet verecek.

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İHA

Denizli'nin önemli turizm noktalarından olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile Serinhisar İlçesinin Yatağan Mahallesi’ndeki Kefe Yaylası, ziyaretçilerini bekliyor.

Denizli teleferik ile Bağbaşı Yaylası'na çıkan vatandaşlar, burada aileleriyle konaklama imkanı da bulacak.

Yayla havası alarak doğa ile iç içe olacak olan vatandaşlar sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkarabilecek.

Bayram tatili boyunca ziyaretçileri ağırlayacak

9 günlük Kurban Bayramı boyunca sadece bayramın birinci günü kapalı olacak tesis saat 10.00-24.00 saatleri arasında misafirlerine hizmet verecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)