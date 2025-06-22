Deprem ve pandemi iki kardeşi durduramadı: Ankara’da okul birincisi oldular

Malatyalı Onur ve İrem Şişman isimli kardeşler, azimleri ile herkesi kendilerine hayran bırakıyor...

9. sınıftan itibaren birçok olumsuz durumla karşılaşan lise öğrencisi iki kardeş, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinden olumsuz etkilendi.

Ancak kardeşler, pandemi sürecinde eğitim sisteminin online olmasına rağmen derslerine çalışmaya devam ettiler.

İKİ BÜYÜK DEPREMİ DE YAŞADILAR

Pandemi bitmiş, her şey yoluna girdi diye düşünürken bu sefer de 24 Ocak 2020 Elazığ-Malatya depremini yaşadılar, daha sonra asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerine yakalandılar.

Deprem sürecinde Malatya'dan ayrılmak zorunda kalan binlerce öğrenci gibi iki kardeş de doğup büyüdüğü şehirlerinden ayrılmak zorunda kaldılar.

2 KEZ ŞEHİR DEĞİŞTİRDİLER

Bu süreçte depremden zarar gören evinde ders çalışamadıkları için online eğitime dönen kardeşler, önce Aydın'da bir okula nakillerini aldırdılar.

Bu şehirde 6 ay kalan iki aile, daha sonra da babalarının görevinden dolayı Ankara Etimesgut Bağlıca Anadolu Lisesi ve Bağlıca Ortaokuluna nakil oldular.

OKUL BİRİNCİSİ OLDULAR

Ankara'nın eğitim seviyesi yüksek bu okullarında uyum sürecini atlatan iki kardeş, depremden dolayı çalışamadıları derslere ekstra zaman ayırdı.

Tüm olumsuzluklara rağmen pes etmeyen Şişman kardeşler, başarılı bir dönemden sonra okul 1.si oldular.

"İYİ Kİ BU TERCİHİ YAPMIŞIM"

Ankara Etimesgut Bağlıca Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Mezuniyet Töreninde Onur Şişman duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"...Hepimizin bu okula geliş hikâyesi farklı. Benimkisi biraz daha özel. 6 Şubat depremiyle birlikte sadece yaşadığım yer değil, hayatımın yönü de değişti. O zor süreçten sonra Ankara’ya taşındık. Yeni bir çevre, yeni bir okul arayışında bu okulun hem akademik hem de insani açıdan bana uygun olduğunu düşündüm ve bugün burada, mezun olurken “iyi ki bu tercihi yapmışım” diyebiliyorum.

Bu okul bana sadece akademik bilgi değil, yeni bir başlangıç, aidiyet duygusu ve güçlü dostluklar kazandırdı. Kısa sayılabilecek bu iki yıl içinde hem sosyal etkinliklerde hem derslerde aktif olarak yer alma fırsatım oldu. Her bir an, geleceğe dair umutlarımı yeniden inşa etti.

"HEM KENDİ IŞIĞIMIZI TAŞIYACAK, HEM DE BAŞKALARINA IŞIK OLACAĞIZ"

Değerli öğretmenlerimiz, bizlere yalnızca ders anlatmadınız; hayatı, sorumluluğu, sabrı ve azmi de öğrettiniz. Her birinize sabrınız, emeğiniz ve rehberliğiniz için gönülden tekrar teşekkür ederim. Sizlerin desteği olmadan bugün burada bu konuşmayı yapmam mümkün olmazdı.

Ayrıca, üzerimde büyük emeği olan aileme teşekkür etmek isterim. Her koşulda yanımda oldukları, bana inandıkları ve destek verdikleri için minnettarım.

Bugün buradan sadece bir diploma ile değil, aynı zamanda karakterimize işlenen birçok değerle ayrılıyoruz. Umuyorum ki her birimiz, gittiğimiz yollarda hem kendi ışığımızı taşıyacak hem de başkalarına ışık olacağız.

Hepinize sevgi ve saygılarımla teşekkür ederim."