Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından, can ve mal kayıplarıyla mücadele eden vatandaşın elinden devlet tuttu...

Yaşanan felaket sonrası deprem bölgeleri ayağa kaldırıldı, yetkililer çalışmalara vakit kaybetmeden başladı.

KÖY EVLERİNİN İNŞASI TAMAMLANMAK ÜZERE

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık köyünde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için inşa edilen köy evlerinin büyük bölümü tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede yer alan 100 adet 2 katlı betonarme köy evinin 86'sı yapıldı.

KONUTLAR YAKIN ZAMANDA HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Köyde başlatılan kırsal dönüşüm projesiyle hem depreme dayanıklı hem de yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildi.

Altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak sürerken kısa sürede eksiklikleri tamamlanması planlanan konutların, yakın zamanda hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Yeni köy konutlarını villaya benzeten Bulanık Mahalle Muhtarı İbrahim Bozlakoğlu, şöyle konuştu:

6 Şubat depremleri sonrasında hak sahipleri adına yapılan yeni konutlarımız sürüyor. Evler iki katlı olarak yapıldı manzara ve işçilik harika. Vatandaşlar çok beğeniyorlar, biz de memnunuz.



Allah razı olsun devletimizden gelip bize yardım ettiler. Evlerimiz güzel oldu biz bu kadar çabuk yapılacağından emin değildik ama gördük. Her şey mükemmel oldu, depremde evlerimiz yıkıldığında böyle iki katlı villa gibi bir ev yapılacağını hiç tahmin etmemiştik.



Duygularımız anlatılır gibi değil çok memnunuz villa gibi evimiz var. Şu anda 86 konutumuz hazır durumda.