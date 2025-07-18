Diyarbakır'da 45 derece sıcaklık vatandaşların ciğer sevdasını engelleyemiyor

Hava sıcaklıklarının 45 derecenin üzerine çıktığı Diyarbakır'da vatandaşlar hava şartlarına rağmen ciğer sevdalarından vazgeçmiyor...

Diyarbakır'da kavurucu sıcağa rağmen vatandaşlar, rutinlerinden vazgeçmiyor. Vatandaşlar ciğer salonlarını doldurmaya, ciğer ustaları da ocakbaşındaki ciğer mesailerine ara vermeden çalışmaya devam ediyor.

CİĞERE İLGİ HİÇ AZALMIYOR

Ateşin adeta tezgahla birleştiği tezgahlarda çalışan ustalar, yüksek sıcaklıklara alışkın olduklarını ifade ederek, sıcak havalarda da ciğere olan ilginin hiç azalmadığını ifade ediyor. Vatandaşlar da ciğerden sıcak havaya rağmen vazgeçemediklerini söyledi.

''MECBUREN EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ''

Havaların çok sıcak olduğunu ancak bu havalara alışkın olduklarını ifade eden usta Musa Menteş, "Mecburen ekmek parası için çalışıyoruz. Bize göre çok sıcak değil, alışmışız zaten. Dışardan gelen misafirlerimize göre sıcak olabilir" dedi.

''SEVİLİYOR SICAKLIK FAYDA ETMİYOR''

Yüksek sıcaklıklara rağmen vatandaşların ciğerden vazgeçmediklerini, her saatte tükettiklerini ifade eden Menteş, "Seviliyor, sıcaklık fayda etmiyor. Ciğerin lezzetinden dolayı vazgeçilmiyor" şeklinde konuştu.

''BİZİ RAHATSIZ ETMİYOR''

Havanın böyle sıcak olmasına rağmen ciğer yemeyi sevdiklerini söyleyen Mehmet Biçer isimli müşteri de, "Bizi rahatsız etmiyor. Eğer taze kuzu ciğeri olursa rahatsız etmez" ifadelerini kullandı.