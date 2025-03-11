Diyarbakır'da baharın ahengi göz kamaştırdı

İHA
Baharın her tonunu içinde barındıran manzaralar, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Yeşil dalların arasında açan rengarenk çiçekler, toprağın yeniden canlanışını müjdeliyor.
O ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ
Diyarbakır'da doğanın bu eşsiz dönüşümünü yakalayan Şinasi Büksel, karelerinde doğanın iç içe geçtiği anları da ölümsüzleştiriyor.
DOĞAL YAŞAMIN KEYFİNİ SUNUYOR
Demirkuyu köyünün bu huzur dolu atmosferi, şehir hayatının stresinden uzaklaşıp doğayla yeniden bağlantı kurmak isteyenleri kendine çekiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış