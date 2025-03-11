Diyarbakır'da baharın ahengi göz kamaştırdı
İHA

Baharın her tonunu içinde barındıran manzaralar, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yeşil dalların arasında açan rengarenk çiçekler, toprağın yeniden canlanışını müjdeliyor.

O ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

Diyarbakır'da doğanın bu eşsiz dönüşümünü yakalayan Şinasi Büksel, karelerinde doğanın iç içe geçtiği anları da ölümsüzleştiriyor.

DOĞAL YAŞAMIN KEYFİNİ SUNUYOR

Demirkuyu köyünün bu huzur dolu atmosferi, şehir hayatının stresinden uzaklaşıp doğayla yeniden bağlantı kurmak isteyenleri kendine çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor