DHA

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki 11’inci bayramlarına da buruk girdi.

Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Recep Üçdağ, “Örgüt size ölümden başka bir şey veremez. Bırakın gelin, bu cennet vatanımıza, ülkemize. Ceza yok, bir şey yok. Bütün gençlere çağrım şudur; bırakın silahları gelin ülkemizin güvenlik güçlerine teslim olun” dedi.

OTURMA EYLEMİ 2019'DA BAŞLADI

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

60 AİLE ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

382 ailenin dönüşümlü olarak 2035 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 60 aile çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 11'inci bayramlarına da buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"BIRAKIN SİLAHLARI GELİN"

2015’te 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Recep Üçdağ, “Oğlum olmadan bayramlar geçirdim. Tüm gençlere çağrım şudur; artık bırakın örgütün yalanlarını. Örgüt size ölümden başka bir şey veremez. Bırakın gelin, bu cennet vatanımıza, ülkemize. Güvenlik güçlerimize teslim olun. Ceza yok bir şey yok. Bütün gençlere çağrım şudur; bırakın silahları, gelin ülkemizin güvenlik güçlerine teslim olun.” diye konuştu.

"SİZ GELENE KADAR BURADAYIZ"

2014’te 17 yaşındayken kaçırılan kızı Hayal için evlat nöbetini sürdüren Süheyla Demir ise şöyle konuştu: