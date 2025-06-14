İHA

Yaz mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirdiği Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı.

Sıcaklıktan bunalan vatandaşlardan kimi kent merkezindeki tarihi surların dibinde oturarak serinlemeye çalışırken, kimileri ise camilerin serin ortamında uzanarak dinlenmeyi tercih etti.

SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK

Vatandaşlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağı uyarısında bulundu.

Otomobil içerisinde bulunan termometreler ise 43 derece sıcaklığı gösterdi.

"CAMİDE DİNLENİP, İBADETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİP EVLERİNE GİDİYORLAR"

Ulu Cami İmamı ve cami rehberi olarak görev yağan Vedat Orak, camideki tüm klimaların çalıştığını ve içerisinin serin olduğunu ifade etti.

Orak, "Vatandaşlar rutin olarak geliyorlar. Alıştıkları için, sabit cemaat olduklarından dolayı birde evleri uzakta olan cemaatlerimiz var. Her sabah gelip ibadetlerini gerçekleştirip camide dinlenip, ibadetlerini tekrardan gerçekleştirip ibadet sonunda evlerine gidiyorlar" dedi.

"GELSİNLER, CAMİLERİMİZ AÇIK ELHAMDÜLİLLAH"

Camide uzanıp, yatmanın uygun olmadığını belirten Orak, "Gelsinler, bu şekilde gelsinler. Yeter ki camiye gelsinler. Gelip burada dinleniyorlar, ibadetlerini yapıyorlar evlerine gidiyorlar. Her türlü konuda da vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz yeter ki gelsinler. Mevlana'nın dedi gibi 'Ne olursan ol, yine de gel' camilerimiz açık elhamdülillah" şeklinde konuştu.

"SICAKTAN DAYANAMIYORUM"

Cami cemaatlerinden Mehmet Dedeoğlu, havanın 40 dereceyi geçtiğini dile getirdi. Dedeoğlu, "Öğle namazı için Ulu Cami'ye geldim şimdi de burada dinleniyorum ikindi namazına kadar, namazımı kılıp evime gideceğim" dedi.

Bir diğer vatandaş Osman Çelik ise, havanın çok sıcak olduğunu söyledi. Çelik, "Sıcaktan dayanamıyorum. Soğuk havayı seviyorum ama sıcağı hiç sevmiyorum. Kimi 40 derece diyor kimi 39 derece diyor ama çok sıcaktır" ifadelerini kullandı.