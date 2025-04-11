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İHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 27 sahabenin kabrinin bulunduğu Hz. Süleyman Camii'nde kanalizasyon suları etrafa kötü kokular yayılmasına neden oldu.

Lavabodan akan pis suyun sahabelerin kabirlerinin altından akması, cami cemaati ve vatandaşların tepkisini çekti.

"KÖTÜ KOKU SEBEBİYLE İBADET ETMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Kabirlerin içine kanalizasyon suyunun girmiş olabileceğini ve kötü kokular nedeniyle ibadet yapmakta güçlük çektiklerini belirten cemaat, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün pis suyun ve kötü kokunun giderilmesi için çalışmalarını hızla tamamlamasını istedi.

"BURNUNUZA BİR KERE SİNERSE GEÇMİYOR"

Cuma namazı çıkışında konuşan cami cemaatinden Hanifi Çukur, caminin altındaki lağım giderinde yapılan tadilatın hala bitmediğini söyleyerek şöyle konuştu:

Çok kötü bir koku var. Burnunuza bir kere sinerse geçmiyor. Namaz kıldık, az önce namazda bile kokuyu hissediyordum. Gerekli ve ilgili yerlerden bir çözüm bulmasını istiyoruz.



Kanalizasyon suyunun sahabelerin türbelerinin altından akması manevi açıdan çok rahatsız edici. Yetkililerden, bir an önce tadilatın bitirilmesini istiyoruz.

"NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Metin Kaya ise, ''Ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Lağım suyu sahabelerin mezarlarının altından akıyorsa bunun önleminin alınması lazım" diye konuştu.

Öte yandan DİSKİ yetkilileri bölgede çalışma yapıldığını belirterek, tadilatın bitmesiyle sorunun giderileceğini söyledi.