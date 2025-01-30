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İHA

Diyarbakır’da trafiğin en yoğun olduğu bölgede yaşanan olay mide bulandıran görüntülere sahne oldu.

Tekel Caddesi üzerinde seyreden bir motosiklet sürücüsü, bilinmeyen bir sebeple kadın bir şoföre orta parmağını göstererek hakaret etti.

O anlar bir vatandaşın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

SAYGISIZLIĞIN BOYUTU GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Olayın şokunu yaşayan kadın sürücü, yaşadığı bu çirkin hareket karşısında büyük tepki gösterirken, çevredeki diğer sürücüler de durumu şaşkınlıkla izledi.

KADIN SÜRÜCÜLER ZORBALIĞA MARUZ KALIYOR

Trafikte saygı ve hoşgörünün önemini bir kez daha hatırlatan bu olay, şehirdeki sürücüler arasında büyük yankı uyandırdı.

Diyarbakır’ın en işlek caddelerinden biri olan Tekel Caddesinde yaşanan bu saygısız davranış, şehirdeki kadın sürücülerin trafikte maruz kaldığı zorbalıklara bir yenisini ekledi.

"SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN"

Yetkililerin olaya ilişkin inceleme başlatıp başlatmadığı henüz bilinmezken, vatandaşlar güvenlik kameralarının incelenerek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.