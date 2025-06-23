Diyarbakır'da nesli tükenme tehlikesi altındaki Türk semenderleri görüntülendi

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı, Elazığ ve Bingöl sınırına yakın Kaledibi Mahallesi’nin Güzelce mezrasında, halk arasında “Laydazık” olarak bilinen çay üzerinde yer alan şelalenin oluşturduğu gölette nadir görülen sarı benekli semenderlerin yaşadığı belirlendi.

Göletin bu nadir türe ev sahipliği yaptığı, doğayla iç içe zaman geçirmek üzere Elazığ'ın Arıcak ilçesinden bölgeye gelen doğasever Mazlum Bayet tarafından fark edildi. Su altını görüntüleyen Bayet, semenderlerin yetişkinlerinin siyah zemin üzerinde sarı benekli, yavruların ise daha çok gri tonlarda olduğunu ve beneklerinin henüz belirginleşmediğini aktardı.

"KÖYLÜLER, SEMENDERLERİ KORUMAYA BAŞLADI"

Bayet, semenderleri ilk kez mayıs ayının başlarında bölgedeki göleti ziyaret ettiğinde fark ettiğini söyledi. Su içmek için gölete eğildiği sırada semenderleri gördüğünü anlatan Bayet, şunları söyledi:

Köy halkı bunların ne olduğunu bilmiyordu. Ben, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür olduklarını anlattım. O günden sonra köylüler semenderlere sahip çıkmaya başladı, özellikle çobanlar dikkat etmeye başladı.

Bölgenin doğal güzelliklerine de değinen Bayet, dağları, ormanları, şelalesi ve bitki örtüsüyle keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası olduğunu belirtti. Göletin yüzlerce sarı benekli semenderi barındırmasının bu güzelliği daha da değerli kıldığını vurguladı.

“Mayısta daha çok yetişkin bireyler vardı, haziranda geldiğimizde ise yavrular göleti doldurmuştu” diyen Bayet, buranın koruma altına alınması için köy sakinleriyle birlikte resmi kurumlara başvuru yapacaklarını ifade etti.

KÖYLÜLERDEN SEMENDERLERE SAHİP ÇIKMA SÖZÜ

Güzelce mezrası sakinlerinden Beyset Alveroğlu, şelale ve göletteki semender popülasyonunun son yıllarda gözle görülür şekilde arttığını belirtti. Mazlum Bayet sayesinde semenderlerin nesli tehlike altında olan canlılar olduğunu öğrendiklerini söyleyen Alveroğlu, "Artık göletteki canlılara zarar vermemeye özen gösteriyoruz. Üreme döneminde oldukları için daha hassas davranıyoruz. Büyük semenderler taşların arasında saklanıyor, yavrular gölette dolaşıyor. Buranın tanıtılmasını, doğamızın görülmesini istiyoruz" dedi.

Sadık Alveroğlu ise bölgenin hem doğal güzelliği hem de barındırdığı semenderlerle özel bir yer olduğuna dikkat çekti: