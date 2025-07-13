Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösteriyor: Cadde ve sokaklar boş kaldı

Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösteriyor.

Kentte caddeler, sokaklar boş kalırken bazı vatandaşlar da gölgelik alanlara sığındı.

Bazıları ise serinlemek için park ve bahçeleri tercih etti.

Çocuklar ise tehlikeli ve yasak olmasına rağmen Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı’nın süs havuzunda serinledi.

"CEHENNEM GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Tarihi Anzele Parkı’ndaki süs havuzuna yüzmeye gelen Ebubekir Güzel (11), “60 derece gibi cehennem gibi hissediyoruz. Öyle bir sıcaktır ki eve gidiyoruz, annemiz klima açmamıza izin vermiyor. Ben de arkadaşlarım ile birlikte Şehitlik Mahallesi’nden buraya geldim.” dedi.

"GÜNDÜZLERİ HAVA SICAK, İNSANLAR DIŞARI ÇIKMIYORLAR"

Bir kafede çalışan Hüseyin Akıcı (20) ise “Sıcak hava nedeniyle müşteriler gündüzleri fazla gelmez. Akşam 19.00-19.30’da, hava serinledikten sonra ve canlı müziğimiz de başlayınca müşteriler gelmeye başlıyor.

Bizim sektörde insanlar yazları ağırlıklı olarak akşam çalışıyor. Gündüzleri havalar çok sıcaktır, insanlar dışarıya çıkamıyorlar. Çıktıklarında da mekanlarda fazla oturmuyorlar. Böyle sıcak ve açık yerlerde oturmuyorlar." diye konuştu.