Hataylı Yahya'nın 45 yıllık güvercin tutkusu

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Yahya Çıplak, çocukluğunda kuzeninin hediye ettiği güvercinle başlayan ilgisini 45 yıldır sürdürüyor. Sevgiyle beslediği güvercinlerinin sayısı 200’e ulaşan Çıplak, “Güvercin beslemek bana zor gelmiyor, hevesle yapıyorum” dedi.

ÇOCUKLUK HEVESİ 45 YILDIR SÜRÜYOR

Alazı Mahallesi’nde yaşayan Yahya Çıplak’ın güvercinlerle tanışması 7 yaşında gerçekleşti. Amcasının oğlunun hediye ettiği güvercinle hayvan sevgisini keşfeden Çıplak, yıllar boyunca güvercin beslemeye devam etti. Bugün, 200 güverciniyle ilçede “kuşçu Yahya” olarak tanınıyor.

200 GÜVERCİN, 150-200 BİN LİRA DEĞERİNDE

Çıplak, güvercinlerin kendisi için bir hobi değil, aynı zamanda bir tutku olduğunu belirtti:

Güvercinler vazgeçilmezlerimden birisi. Benim için onlarsız yaşamak imkansız. Toplamda 200 güvercinim var ve maliyeti 150 ila 200 bin TL arasında değişiyor. Türler arasında hünkarisi, macarı, posta, gümüş kurusu ve fitillisinden dragon güvercine kadar birçok çeşit bulunuyor. En sevdiğim ise Rus postası olan dragon türü.

TUTKU VE SEVGİYLE BESLİYOR

Çıplak, güvercin beslemenin zorluklarından çok keyif aldığını vurguladı:

Bu hobiyi aşkla yapıyorum. Ne kadar fazla olursa olsun önemi yok, hevesle besliyorum. 7 yaşında başlayan bu serüven 45 yıldır devam ediyor ve hâlâ beni mutlu ediyor.