Yatakta sağ-sol fark ediyormuş: Sebebi şaşırtacak

Sosyal medyada hızla yayılan bir detay, tartışma konusu oldu: Yatakta kimin sağda, kimin solda yattığı meselesi.

İlk bakışta pek önemsenmeyecek bir detay gibi duruyor ama bazı paylaşımlarda bunun ilişki dinamiklerini bile etkileyebileceği söyleniyor.

Hatta öyle ki, sağ tarafın “eril”, sol tarafın ise “dişil” enerjiyi temsil ettiğine dair iddialar yeniden gündeme gelmiş durumda.

Birçok kişi bu söylemi ilk kez duyduğunu söylerken, bazıları ise yıllardır böyle bir inanışın var olduğunu dile getiriyor.

SEBEBİ ERİL-DİŞİL

Yatağın sağ tarafı eril, sol tarafı dişil enerjilidir. Bu yüzden erkek sağda, kadın solda yatmalı derler.

Sağ taraf yön veren, koruyan ve dışa dönük gücü taşırken; sol taraf sezgisel, alıcı ve duygusal akışı temsil eder.

Bazı öğretilerde; örneğin feng shui, yoga felsefesi, “dişil–eril enerji” kavramları evrenin iki temel enerjiye ayrıldığı kabul edilir:

eril (aktif, yön veren)

dişil (alıcı, besleyen)

Bu bakış açısında bedenin sağ ve sol tarafına da sembolik anlamlar yüklenir. Ancak bu, bilimsel olarak ölçülmüş bir enerji değil, tamamen metaforik bir yaklaşımdır.

Gerçek hayatta ise çiftlerin yatakta hangi tarafta uyuduğu genellikle çok daha basit nedenlere bağlıdır: alışkanlık, odanın düzeni, ışık, kapıya yakın olma isteği ya da tamamen kişisel rahatlık.