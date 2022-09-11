Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıkarken, can ve mal kaybı yaşanmadı. Peki, Doğu Ekspresi seferleri iptal mi? Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?

Herkes seyahat etmeyi sevdiği Doğu Ekspresi seferleri devam ederken, talihsiz bir kaza yaşandı.

Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı.

Ekspres TCDD'’ye ait başka bir lokomotif ile çekilerek tren garına çekilirken, yolcular otobüslerle ve trenle Kars'a götürüldü.

Bu talihsiz kazada can ve mal kaybı yaşanmazken, seferlerle ilgili detaylar gündeme getirildi.

Vatandaşlar, "Doğu Ekspresi seferleri iptal mi? Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Doğu Ekspresi seferleri iptal mi? Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak? İşte yanıtı....

Doğu Ekspresi seferleri iptal mi? Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?

Yozgat Vali Ziya Polat, "Yolu açtığımız takdirde normal seyrimiz devam edecek. Aksi takdirde otobüslerimiz hazır, o da olmazsa tüm yurtlarımız hazır, tüm yolcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyarız. Devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımızın yanında. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Doğu Ekspresi'nin güzergahları

Ankara hareket eden tren sırasıyla;

Kırıkkale,

Kayseri,

Sivas,

Erzincan,

Erzurum ve Kars'dan geçmektedir.