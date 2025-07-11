Dolunay Van Gölü ile buluştu ortaya eşsiz manzaralar çıktı

Bitlis'te dolunay Van Gölü'ne yansıyarak oluşturduğu görüntü ile izleyenleri büyülerken, o anlara şahit olmak için birçok farklı yerden vatandaşlar geldi...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde yükselen dolunay, Van Gölü'nde yakamoz oluşturarak o anlara tanık olanları büyüledi.

Bu anları izlemek isteyen vatandaşlar Ahlat sahiline akın etti. Dolunayın, Van Gölü'ne yansıyarak oluşturduğu eşsiz manzarayı vatandaşlar hayranlıkla izledi. Geceyi aydınlatan dolunay ile dans eden yakamoz ise izleyenlere adeta görsel şölen yaptı.

Bazı vatandaşlar ortaya çıkan eşsiz manzarayı cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirirken, bazıları da bol bol fotoğraf çektirdi.

''ŞANLIURFA'DAN AHLAT'I GEZMEYE GELDİK''

Van Gölü ile dolunayın buluşmasına tanıklık eden vatandaşlar, o anların tadını çıkardı. Van Gölü'nde dolunayı izlemeye gelen vatandaşlardan Tuba Osman, "Şanlıurfa’dan Ahlat’ı gezmeye geldik. Şu an Van Gölü sahilindeyiz. Burada çok güzel bir dolunay çıktı onu izliyoruz." dedi.

''ÇOK GÜZEL BİR MANZARASI VAR''

Halit Osman, "Şanlıurfa’dan buraya Van Gölü’ne geldim. Dolunayı izlemeye geldim. Çok güzel bir manzarası var." dedi.

''HER AYIN BELLİ GÜNLERİNDE DOLUNAY YÜZDE 100 OLUŞUYOR''

Van Gölü ile Ahlat İskelesi'nde yükselen dolunayı fotoğrafladığını ifa eden Ahlatlı doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, "Van Gölü sahilindeyiz. Dolunayın en güzel göründüğü bir yerdeyiz ve çok güzel fotoğraflar çektik. Her ayın belli günlerinde yüzde 100 oluşan bu dolunayı görmek inanılmaz bir mutluluk veriyor.

''SEYRETMEYE VE GÖRÜNTÜLEMEYE BEKLİYORUZ''

Ben doğa severleri ve fotoğraf çeken arkadaşlarımızı buradaki bu fırsatı kaçırmamalarını diliyorum. Herkesi bu görüntüyü seyretmeye ve görüntülemeye bekliyoruz." dedi.