Down sendromlu Enes, Gaziantep'te Kur'an kursunun neşesi oldu

Dört çocuklu Erinmez Ailesi'nin en küçük bireyi olan 18 yaşındaki down sendromlu Enes Erinmez, babasıyla gittiği vakit namazında camiyi sevdi.

Fazlı Okkıran Camisi'nde açılan Yaz Kur'an Kursu'na yazılan Erinmez, kısa süre içinde caminin ve kursun ilgi odağı oldu.

Gaziantep'te Kur'an kursu öğrencilerinden down sendromlu Enes Erinmez, neşesi ve azmiyle arkadaşlarına örnek oluyor.

HERKES MUTLU

Fazlı Okkıran Camisi imam hatibi Abdurrahim Çelik, çocukların ve gençlerin Yaz Kur'an Kursu'na gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

KURSTA, KUR'AN ÖĞRENMENİN YANINDA SOSYAL ATKİVİTELER DE VAR

Kursta, Kur'an-ı Kerim, itikat ve ibadet gibi derslerin yer aldığını ifade eden Çelik, "Bunun yanında sosyal etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikleri özellikle öğrencilerin camiye daha fazla ilgi göstermesi ve severek gelmeleri için yapıyoruz. Gerçekten şu anda öğrenciler severek geliyorlar. Bu yaz sıcağında camiye göndererek, Kur'an ile buluşturdukları için ailelerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

"ENES CAMİMİZE VE ÖĞRENCİLERE RENK KATIYOR"

Öğrencilerin dersleri ilgiyle takip ettiğini aktaran Çelik, "Çocuklarımızın hepsi de pırıl pırıl, birbirinden yetenekli ama içlerinden biri çok farklı o da Enes. Enes camimize ve öğrencilere renk katıyor, severek, isteyerek Kur'an öğrenmeye geliyor. Bazen babasıyla vakit namazlarına da geliyor. Enes camiyi çok seviyor, arkadaşları da Enes'i seviyorlar, ona ilgi gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

DONDURMA İKRAMI YAPILIYOR

Çelik, camiyi öğrencilere daha çok sevdirebilmek için spor etkinlikleri düzenlediklerini, ayrıca dondurma ve yemek ikramında bulunduklarını belirtti.

"CAMİDE MUTLU OLUYOR"

Anne Aliye Erinmez ise oğlu Enes'in camiyi çok sevdiğini belirterek, "Enes camiye babasıyla gidip gelirken alıştı. Kur'an-ı daha çok seviyor. Teravihe, namaza gider sürekli. Enes camiden geldiğinde çok mutlu oluyor. Camideki ikramlardan bahsediyor, yaptıklarını anlatıyor. Camide daha mutlu oluyor." dedi.

Enes Erinmez de camiyi ve Kur'an okumayı çok sevdiğini söyledi.