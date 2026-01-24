Downhill tutkusu İstanbul sokaklarına taştı: Genç sporcu merdivenleri parkura çevirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bisikletle tanışması çocukluk yıllarına dayanan Kadir Fidan, memleketi Samsun’da başladığı sürüş tutkusunu yıllar içinde daha zorlu parkurlara taşıdı. Engebeli arazilerde sınırlarını zorlayan Fidan, kendi imkânlarıyla edindiği dağ bisikletiyle downhill sporuna yöneldi.

GECE YER ALTINDA, GÜNDÜZ YOKUŞLARDA

İş hayatı için İstanbul’a taşınan Fidan, metro inşaatında yüksek voltajlı araçların elektronik bakımında görev alıyor. Gece saatlerinde yer altında çalışan genç sporcu, gündüzleri ise İstanbul’un dağlık alanları, yokuşları ve dik merdivenlerinde bisiklet sürüyor.

SPONSOR DESTEĞİYLE PROFESYONEL BİSİKLET

İstanbul’da yerel bir döner işletmecisinin desteğiyle downhill bisikletine sahip olan Fidan, özel malzemelerden üretilen bisikletine portatif kameralar takarak sürüşlerini kayda alıyor. Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izleniyor.

GÜVENLİK EN ÖNDE

Sürüş öncesinde kask, gözlük, dizlik, sırt ve omuz korumaları ile özel kaymaz ayakkabılar kullanan Fidan, özellikle şehir içindeki inişlerde yayalarla ve araçlarla karşılaşmamak için telsizle arkadaşlarından destek alıyor. Parkur boyunca çevre güvenliği sağlanmadan iniş yapılmıyor.

AİLE DESTEĞİ ZAMANLA GELDİ

Üsküdar’daki dik ve uzun merdivenlerde gerçekleştirilen sürüşler, AA ekibi tarafından da görüntülendi. Fidan, ilk dönemlerde ailesinin yaşadığı endişenin zamanla yerini desteğe bıraktığını belirterek, disiplinli ve kontrollü sürüşün bu sporda en önemli unsur olduğunu vurguladı.

30 SANİYELİK İNİŞ İÇİN SAATLERCE HAZIRLIK

Bir parkurun sadece birkaç saniyelik inişten ibaret olmadığını dile getiren Fidan, şehir içi merdivenlerin ve dağlık alanların uzun süre analiz edildiğini söyledi. Gerekli keşif yapılmadan, çevre kontrolü sağlanmadan ve güvenlik önlemleri tamamlanmadan hiçbir inişe başlanmadığını ifade etti.

KAĞITHANE MERDİVENLERİ ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul’da bisiklet için uygun merdiven bulmakta zorlanmadıklarını kaydeden Fidan, özellikle Kağıthane çevresindeki yüksek ve dik merdivenlerin downhill için elverişli olduğunu belirtti.

"BU BİSİKLETLER, KIRILMAMAK ÜZERE TASARLANIYOR"

Kullandığı bisikletlerin dayanıklılığına dikkat çeken Fidan, alüminyum ve karbon fiber gövdeli bu bisikletlerin zıplama ve sert inişlere karşı özel olarak üretildiğini, güvenliğin her zaman öncelik olduğunu söyledi.

TEPKİLER İKİYE BÖLÜNÜYOR

Vatandaşlardan gelen tepkilerin farklılık gösterdiğini anlatan Fidan, kimi zaman eleştirildiklerini, kimi zaman ise tebrik edildiklerini dile getirdi. Kontrolsüz ve ekipmansız sürüşe kesinlikle karşı olduklarını vurgulayan genç sporcu, özellikle çocukların uygun olmayan koşullarda bisiklet kullanmaması gerektiği uyarısında bulundu.