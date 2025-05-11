Düğün ve doğum çekimlerinde 'yetkin fotoğrafçı' dönemi başlıyor

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Bir yandan çalışma hayatına nitelikli ve belgeli iş gücü kazandırırken diğer yandan mesleklerin standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarını yürüten Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), bugüne kadar yaklaşık 950 mesleğin standartlarını belirledi.

Kurum, son olarak 4. seviye "Etkinlik Fotoğrafçısı ve Kameramanı" mesleği için hazırlanan ulusal yeterliliği kabul etti.

SAHİP OLMASI GEREKEN BİLGİ VE BECERİLER BELGELENECEK

Söz konusu ulusal yeterlilikle düğün, nişan, doğum, mezuniyet gibi özel günlerde, toplantı, konferans, davet gibi resmi etkinliklerde fotoğraf ve video çekimi yaparak albüm hazırlayan kişinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ile bu bilgi ve becerilerin ne tür ölçme yöntemleriyle değerlendirilerek belgelendirileceği tanımlandı.

Etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanı yeterliliğindeki adaylardan, etkinlik fotoğraf ve video çekimi hazırlıklarını yapması, bu çekimleri gerçekleştirip albüm hazırlama sürecini yürütmesi ve etkinlik sonrası işlemleri yapması bekleniyor.

BELGE İÇİN SINAV ŞARTI

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen etkinlik fotoğrafçısı ve kameramanı adaylarının, yeterliliklerde tanımlanan teorik ve performans sınavlarında başarılı olmaları gerekiyor.

"FOTOĞRAF VE VİDEOLARIN YETKİN KİŞİLER TARAFINDAN ÇEKİLMESİ ÖNEMLİ"

Yeni ulusal yeterliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, şunları kaydetti: