Dünya üzerindeki en tehlikeli sahiller

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Cennetten bir köşe gibi görünen sahiller, bazen göründükleri gibi olmayabiliyor...

Özellikle sıcak havalarda serin sulara atlamak kulağa harika gelse de bazı sahiller, güzelliklerinin ardında ölümcül tehlikeler barındırıyor.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ SAHİLLERİ

Köpek balığı saldırılarından zehirli deniz analarına, güçlü akıntılardan kirli sulara kadar bu plajlar, tatil hayallerini kabusa çevirebilir.

Tatil planlarınızı yapmadan önce iki kez düşünmenizi gerektirecek dünyanın en tehlikeli sahillerini sizin için derledik.

TAYLAND- KOH PHİ SAHİLİ

Tayland’ın cennet gibi görünen bu sahili, siyah yüzgeçli resif köpekbalıkları ve güçlü akıntılarla biliniyor.

Şnorkel ve dalış yapanlar için köpekbalığı karşılaşmaları yaygın, ancak çoğu zararsız olsa da dikkat şart. Bakteriyel kirlilik de düşük seviyelerde risk oluşturuyor.

ENDONEZYA BALİ- KUTA SAHİLİ

Bali’nin popüler Kuta Sahili, güçlü gelgit akıntıları ve rip akıntılarıyla ünlü. Her yıl onlarca boğulma vakası rapor ediliyor.

Ayrıca, sahilin bazı bölgelerinde kanalizasyon kaynaklı bakteriyel kirlilik, deri enfeksiyonları ve sindirim sistemi hastalıklarına yol açabiliyor.

Sörfçüler ve deneyimsiz yüzücüler için özellikle riskli.

HAWAİİ- KİLAUEA PLAJI

Dünyanın en aktif volkanlarından birinin yakınında yer alan bu plaj, lav akıntılarıyla riskli.

1983’ten beri okyanusa akan lavlar ve 1828’den beri kaydedilen 102 köpekbalığı saldırısı, burayı tehlikeli kılıyor.

BREZİLYA- AMAZON SAHİLLERİ

Amazon Nehri’nden gelen sular, bu sahillere pirana, anakonda ve elektrikli yılan balıkları gibi ölümcül canlılar taşıyor.

Nehirle bağlantılı sular, yüzenler için büyük tehlike oluşturuyor.

AVUSTRALYA- BROOME SAHİLİ

Muhteşem manzarasına rağmen, bu sahilde zehirli kutu denizanaları bulunuyor.

Zehirleri 90 dakikada öldürebilir ve 1883’ten beri en az 70 ölümle ilişkilendiriliyor. Özellikle kasım-mart ayları arasında dikkatli olunmalı.

ABD- NEW SMYRNA PLAJI

Florida’nın bu popüler plajı, köpekbalığı saldırılarıyla ünlü. 1882’den beri 267’den fazla saldırı kaydedildi; çoğu yavru köpekbalıkları tarafından gerçekleşse de ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Sörfçüler için özellikle riskli.

MEKSİKA- PLAYA ZİPOLİTE

"Ölüm Sahili" olarak anılan bu plaj, güçlü akıntıları ve dalgalarıyla biliniyor.

Her yıl 50’den fazla boğulma vakası yaşanıyor. 2007-2009 arasında cankurtaranlar 180 kişiyi kurtarsa da risk hala yüksek.

GÜNEY AFRİKA- GANSBAAİ SAHİLİ

"Büyük beyaz köpekbalığı başkenti" olarak bilinen Gansbaai, 60 binden fazla fok balığına ev sahipliği yapıyor ve bu da büyük beyaz köpekbalıklarını çekiyor.

Nisan-eylül ayları arasında köpekbalığı saldırıları riski artıyor. Bölgedeki "Shark Alley" adı verilen alan, bu yırtıcıların yoğun olduğu bir bölge.