Dünyanın en çok konuşulan komplo teorileri

Haber Merkezi

Komplo teorileri, genellikle büyük olayların, felaketlerin ya da hükümetlerin gizlediği bilgilerin ardında, sıradışı ve genellikle şüpheli bir açıklama sunar.

Dünya çapında geniş bir popülerliğe sahip olan bu teoriler, bazen gerçekmiş gibi kabul edilir ve geniş kitlelerce inançla savunuluyor.

Öyleki, bazı insanlar olayın gerçek detaylarını hatırlamazken, komplo teorilerinin her detayına hakim olabiliyor.

İşte siyaseten en etkili ve en yaygın olarak kabul gören komplo teorilerinden bazıları:

11 EYLÜL SALDIRILARI

9 Eylül 2001'de, El Kaide terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılar, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne ve Washington DC’deki Pentagon’a uçaklarla düzenlenen intihar saldırılarıyla binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Bu olay, dünya çapında güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesine, ABD'nin Orta Doğu'ya müdahale etmesine ve Irak ile Afganistan’a asker göndermesine zemin hazırladı.

Komplo Teorileri: Bazı teoriler, bu saldırıların ABD hükümeti tarafından içerden desteklendiğini veya bilerek engellenmediğini öne sürer. Teoriye göre, saldırılar, hükümetin dünya çapında savaş başlatmak ve Orta Doğu'ya müdahale etmek için bir gerekçe üretme çabasıydı. Bu düşünceler, saldırıların detayları ve olayın hemen sonrasındaki hükümet eylemleri ile ilişkilendirilen şüphelerle güçlenmiştir.

AYA İNİŞ- APOLLO 11

20 Temmuz 1969'da, NASA'nın Apollo 11 misyonu, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay’a ilk adımlarını atmasıyla tarihe geçti. Bu, insanlık için büyük bir başarıydı, ancak bazı kişiler, Ay'a inişin aslında bir aldatmaca olduğunu iddia etti.

Komplo Teorileri: Teorisyenler, Apollo 11'in Ay’a inişinin film setlerinde çekildiğini ve bu başarıyı Sovyetler Birliği’ne karşı Soğuk Savaş’ta kazanç sağlamak için uydurduğunu savunuyorlar. Bu teorilere göre, uzayda Ay’a insan gönderecek teknolojiye sahip olunmadığı için, inişin sadece bir sahne olduğu öne sürülmektedir.

KOVİD PANDEMİSİ

2020 yılında, dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açan COVID-19 pandemisi, küresel sağlık krizinin en büyük örneği haline geldi.

Salgın, karantinalar, aşı çalışmalarının hızlandırılması ve sosyal mesafe kuralları gibi dünya çapında önlemlerle yanıtlandı.

Komplo Teorileri: Bazı komplo teorisyenleri, COVID-19’un kasıtlı olarak yayıldığını ve küresel elitlerin, hükümetlerin veya biyoteknoloji şirketlerinin bunun bir biyolojik silah olarak kullanıldığını iddia etmektedir. Ayrıca, salgının, dünya çapında nüfus kontrolü ve ekonomik yeniden yapılandırma için bir bahane olarak tasarlandığı düşünülmektedir. Aşıların zararlı olabileceği ve bunun bir "kontrol aracı" olarak kullanıldığına dair pek çok teori de mevcuttur.

JFK SUİKASTİ

John F. Kennedy'nin 22 Kasım 1963'te Dallas'ta bir suikaste uğraması, dünya çapında büyük bir şok yarattı. Resmi açıklama, tek başına hareket eden Lee Harvey Oswald’ın suikasti gerçekleştirdiğini söylese de, suikastın arkasında başka güçlerin olduğu konusunda birçok teori ortaya çıktı.

Komplo Teorileri: Bazı teoriler, Kennedy'nin ölümünün, CIA, FBI, mafya veya büyük iş dünyası güçlerinin etkisiyle düzenlendiğini öne sürmektedir. Kennedy'nin, hükümet içindeki güç odaklarıyla çelişen politikaları ve özellikle Sovyetler Birliği'yle olan ilişkileri, suikastın gizli bir güç mücadelesinin sonucu olduğuna dair iddiaların temelini oluşturuyor.

DÜNYAYI YÖNETEN LİDERLER

Bilderberg Grubu, dünya çapında siyasi, iş dünyası ve medya liderlerinin katıldığı yıllık toplantılar düzenleyen gizli bir organizasyondur. Bu toplantılar, yıllardır komplo teorilerinin hedefi olmuştur.

Komplo Teorileri: Teoriler, Bilderberg Grubu’nun dünya üzerinde gizlice kararlar aldığını ve küresel bir hükümet kurmayı amaçladığını iddia eder. Dünya çapındaki politikaların bu grup tarafından şekillendirildiğine ve ekonomik krizlerin, savaşların ve diğer büyük olayların aslında bu gizli toplantılarda planlandığına inanılır.



CHEMTRAİLS: HAVA MANİPÜLASYONU

Bazı teorilere göre, uçakların bıraktığı beyaz izler (kondens izleri) aslında kimyasal maddeler içermektedir ve bu maddeler hava koşullarını manipüle etmek ya da insanların sağlığını etkileyebilmek amacıyla atmosfere salınmaktadır.

Komplo Teorileri: Chemtrails teorisi, hükümetlerin veya küresel elitlerin bu kimyasal maddeleri kasıtlı olarak yayarak hava durumu üzerinde kontrol sağladığı ve insanları fiziksel ve zihinsel olarak etkileyebileceği üzerine odaklanmaktadır. Bu teoriyi savunanlar, bu uygulamanın gizli bir amaç doğrultusunda yapıldığına inanmaktadır.

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Yeni Dünya Düzeni, dünya çapında hükümetlerin ve küresel elitlerin, tüm halkları kontrol etmek ve kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde birleştirmek amacıyla bir komplo kurduğuna inanılan bir teoridir. Teorisyenler, bu planın arkasında Yahudi sermayesi, banka kartelleri ve diğer güçlü uluslararası grupların yer aldığını öne sürer. Bu grupların, dünya çapında bir hükümet ve tek bir para birimi yaratmayı amaçladığına inanılır.

AREA 51 VE UZAYLILAR

ABD'nin Nevada çölünde bulunan Area 51, uzun yıllardır çeşitli komplo teorilerine ev sahipliği yapıyor. En yaygın teori, burada uzaylıların ve UFO'ların bulunduğu ve ABD hükümetinin bunları sakladığı yönündedir. İddiaya göre, 1947 Roswell kazasından sonra uzaylılar ve UFO teknolojisi Area 51'de incelenmiş ve gizli tutulmuştur. Çeşitli eski çalışanlar ve komplo teorisyenleri, bu teorileri güçlendiren bilgiler sunduklarını öne sürerler.

TUPAC SHAKUR'UN ÖLÜMÜ

1996 yılında ünlü rapçi Tupac Shakur, bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Ancak, Tupac'ın ölümünün ardından birçok komplo teorisi ortaya atıldı

En yaygın teori, Tupac'ın öldürülmediği, aslında ölümünü sahneye koyarak gizli bir yaşam sürdüğü yönündedir. Bu teori, özellikle Tupac’ın ölümünden sonra sosyal medyada ona benzeyen kişilere ait görsellerin yayılmasıyla daha da güçlendi.

MICHAEL JACKSON ÖLMEDİ

Michael Jackson, 2009 yılında ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ancak Jackson’ın ölümü, pek çok komplo teorisinin doğmasına sebep olmuştu.

Bazı teoriler, Jackson’ın ölümünün aslında bir suikast olduğunu, onun ölüme götüren yolun popülerliğinin sona ermesinin ardından bazı güçlü isimler tarafından planlandığını öne sürüyor.

Diğer bir teori ise, Jackson’ın sağ olduğu ve herkesten uzaklaşıp bir dizi ameliyat geçirip ardından adını Dave olarak değiştirip yeni ve gizli bir hayat kurduğunu ileri sürüyor.