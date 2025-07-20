Dünyanın en lüks yelkenlilerinden "Maltese Falcon" Marmaris’te

Dünyanın en büyük ve modern yelkenlilerinden biri olan Malta bayraklı "Maltese Falcon", Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi.

Sabah saatlerinde Marmaris Cruise Port Limanı Büyük İskelesi’ne yanaşan yelkenliye, 50 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

2,5 MİLYON LİRA HARCAMA YAPTI

Yakıt ve erzak için yaklaşık 2,5 milyon lira harcama yapıldığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde Marmaris’ten ayrılması beklenen yat, büyüklüğü ve görkemiyle tatilcilerin ilgisini çekti.

2006’da İstanbul Tuzla’daki Yıldız Tersanesi’nde ABD’li iş insanı Tom Perkins için üretilen ve üç yılda tamamlanan Maltese Falcon, 88 metre uzunluğunda ve 12,5 metre genişliğinde.

HERKESİN GÖZDESİ OLDU

Charter olarak kiralanabilen lüks yelkenlinin haftalık kirası uluslararası yat sitelerinde 580 bin avro olarak yer alıyor.

Elektronik dokunmatik yelken yönetim sistemiyle dikkat çeken yatta, bir master, bir VIP olmak üzere toplam 6 kabinde 12 misafir ağırlanabiliyor.

Spor salonu, jakuzi, masaj odası gibi pek çok lüks imkan sunan yat, 2009 yılında Yunan iş kadını Elena Ambrosiadou tarafından 60 milyon sterline satın alınmıştı.